أخبار مصر | وزير التنمية المحلية: الدولة أشركت الشباب في مشاكل الوطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية: الدولة أشركت الشباب في مشاكل الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ضرورة أن يضع الجميع أيديهم في أيدي الشباب الذين تولوا مؤخرًا مناصب نواب المحافظين، لإنجاح هذه التجربة، ولكي يكون حصولهم على المناصب الوزارية هو التطور لهذه التجربة.

وتوجه بالتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته هذه الفكرة؛ قائلًا إن بعض نواب المحافظين قادوا المحافظات من قبل في فترة غياب المحافظ، متمنيًا أن يخرج من نواب المحافظين الجدد ٢٠ أو ٣٠ قيادة ليصبحوا هم مستقبل مصر.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بالجلسة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الشأن العام ٢٠٢٠، الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمنعقدة بمؤسسة دار الهلال بالتعاون مع وزارة الأوقاف، اليوم، وبمشاركة شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

وأضاف "شعراوي" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نوه بأن الشباب يمثلون نسبة ٦٥٪‏ من المجتمع المصري، معلنًا التوجه إليهم من خلال المنتديات لإظهار أفكارهم وإبداعهم، ووجد الشباب منابر جديدة تفتح أمامهم في ظل تراجع فرص العمل، مثل المشروعات الصغيرة والبحث العلمي.

وشدد وزير التنمية المحلية على أن تولي المحافظين ونوابهم من الشباب المسؤولية سبقه تولي وزراء شباب ونواب وزراء شباب ثم محافظين شباب ونواب محافظين شباب، ومن هنا منحت لهم الفرصة ليعيشوا مشاكل الدولة، وتصبح لديهم فكرة عن محافظات مصر ومشاكلها والسياحة والمشروعات القومية بها.

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وأوضح أن أحد النواب البرلمانيين بلغ عمره ٢٦ عامًا عند تشكيل البرلمان الحالي؛ ومعنى ذلك أن الدولة أشركت الشباب في مشاكل الوطن، لافتًا إلى أنه في ظل حديث الجميع عما يعتري المحليات من فساد، لا ينبغي إغفال أن الفساد له طرفين، وما لم يعد المواطن نفسه لدفع أموال للموظف كي يتلقى الخدمة فلن يحدث الفساد.

وأكد "شعراوي" أن الشباب كان مهمشًا وفاقدا للأمل في الفترة ما قبل ٢٠١١، ولم يكن أمامه سوى خيارين؛ فإما الاتجاه للمنظمات الأجنبية أو التطرّف الديني، وأصبح خريج الجامعات المتعلم وغير المثقف هدفا للجماعات المتطرفة في ظل فقدان الأمل والولاء، مضيفا "يجب أن نخاطب الشباب عن طريق السوشال ميديا والأبواق الإعلامية الجديدة ، فمعدلات توزيع الصحف الورقية أصبحت اقل بكثير.. وعلينا أن نفكر في كيفية اعادة المواطنة والولاء إلى الشباب عبر الوسائل التي يستخدمونها".

جاء ذلك خلال الجلسة التحضيرية الثالثة للحوار الوطني لمؤتمر الشأن العام، والذي تعد وزارة الأوقاف لعقده، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعنوان "الشباب والسوشيال ميديا وقضايا الشأن العام".

يأتي ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وحلمي النمنم وزير الثقافة السابق، ويديرها الكاتب الصحفي كرم جبر، وتناقش الجلسة دور النخبة والمثقفين في توعية الشباب بقضايا الشأن العام، ودور الشباب في مناقشة قضايا الوطن وتأثير السوشيال ميديا فى توجيه الرأي العام ورؤية الشباب لقضايا الشأن العام.

ويشارك فيها مجموعة كبيرة من شباب الأكاديمية الوطنية للتدريب، ورؤساء وأعضاء اتحادات طلاب الجامعات، ورؤساء الأحزاب، وشباب الوزارات، بجانب نخبة من كبار المفكرين، والكُتاب، ورؤساء الجامعات، وعمداء الكليات.