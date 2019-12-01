مصر | النيابة تنتقل لمعاينة موقع انتحار شاب بمحطة مترو أرض المعارض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تنتقل لمعاينة موقع انتحار شاب بمحطة مترو أرض المعارض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رض المعارض، وأمرت بانتشال الجثة، وإرسالها إلى المشرحة، لإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة، وسرعة إجراء تحريات المباحث، وتفريغ كاميرات مراقبة المحطة للوصول إلى ملابسات الواقعة.



البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النقل والمواصلات بالقاهرة، بلاغًا من الخدمات الأمنية بمحطة مترو أرض المعارض، يفيد بقيام شخص بإلقاء نفسه أمام القطار، ما أدى إلى مصرعه. البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النقل والمواصلات بالقاهرة، بلاغًا من الخدمات الأمنية بمحطة مترو أرض المعارض، يفيد بقيام شخص بإلقاء نفسه أمام القطار، ما أدى إلى مصرعه. وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



انتقل فريق من نيابة مدينة نصر لمناظرة جثمان شاب، ألقى بنفسه أسفل عجلات المترو بمحطة أ