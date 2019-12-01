مصر | تعيين اللواء رمزي البسيوني حكمدارًا لمديرية أمن الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعيين اللواء رمزي البسيوني حكمدارًا لمديرية أمن الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كما شملت حركة التنقلات تعيين كلا من:
اللواء نائل ثروت عزيز يسى – مساعد الوزير لقطاع الأمن الاجتماعي.
اللواء جمال الدين إبراهيم السيد الرشيدي – مدير أمن القليوبية.
اللواء طارق مرزوق محمد عبدالمغني سيد أحمد – مدير أمن الجيزة.
اللواء هشام فاروق طلب أبو زيد – مدير أمن أسوان.
اللواء صابر عبدالغنى خيرالله – مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي.
اللواء رجب محمود أحمد عبدالعال – مدير أمن السويس.
اللواء شريف عبدالحميد إبراهيم غريب – مدير أمن قنا.
اللواء أشرف محمد محمد إبراهيم الجندي – مساعد الوزير مدير أمن القاهرة.
اللواء سامي عبدالرازق غنيم هيسه – مدير أمن الإسكندرية.
اللواء عماد أحمد محمود أحمد – مدير أمن مطروح.
اللواء هشام جاد أحمد حسن البرادعي – مساعد الوزير لقطاع السجون.