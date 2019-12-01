مصر | تعيين اللواء رمزي البسيوني حكمدارًا لمديرية أمن الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعيين اللواء رمزي البسيوني حكمدارًا لمديرية أمن الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجري اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات على مستوي المديريات، وقطاعات الأمن، وتضمنت الحركة تولي اللواء رمزي البسيوني منصب حكمدار الجيزة، خلفا للواء هشام فاروق الذي تولي منصب مدير أمن أسوان، وكان يشغل " البسيوني " منصب مدير قطاع أكتوبر.

كما شملت حركة التنقلات تعيين كلا من:

اللواء نائل ثروت عزيز يسى – مساعد الوزير لقطاع الأمن الاجتماعي.

اللواء جمال الدين إبراهيم السيد الرشيدي – مدير أمن القليوبية.

اللواء طارق مرزوق محمد عبدالمغني سيد أحمد – مدير أمن الجيزة.

اللواء هشام فاروق طلب أبو زيد – مدير أمن أسوان.

اللواء صابر عبدالغنى خيرالله – مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي.

اللواء رجب محمود أحمد عبدالعال – مدير أمن السويس.

اللواء شريف عبدالحميد إبراهيم غريب – مدير أمن قنا.

اللواء أشرف محمد محمد إبراهيم الجندي – مساعد الوزير مدير أمن القاهرة.

اللواء سامي عبدالرازق غنيم هيسه – مدير أمن الإسكندرية.

اللواء عماد أحمد محمود أحمد – مدير أمن مطروح.

اللواء هشام جاد أحمد حسن البرادعي – مساعد الوزير لقطاع السجون.