مصر | من حكمدار العاصمة لمدير أمن الجيزة.. تعرف على اللواء طارق مرزوق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من حكمدار العاصمة لمدير أمن الجيزة.. تعرف على اللواء طارق مرزوق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجري اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات على مستوي المديريات، وقطاعات الأمن، وضمت الحركة تولي اللواء طارق مرزوق مديرا لأمن الجيزة، خلفا للواء محمد الشريف الذي تم تعينه محافظا للإسكندرية.

عمل اللواء طارق مرزوق بالعديد من الإدارات والقطاعات حيث تولي منصب مدير وحدة غسل الأموال بالإدارة العامة للأموال العامة، وتولي منصب مساعد مدير أمن أسوان عام 2016، ثم إنتقل للعمل بقطاع أمن القاهرة، كمديرا لقطاع الشرق بقطاع أمن القاهرة، حتي تم ترقيته ليتولي منصب حكمدار العاصمة.

كما شملت حركة التنقلات تعيين كلا من:

اللواء نائل ثروت عزيز يسى – مساعد الوزير لقطاع الأمن الاجتماعي.

اللواء جمال الدين إبراهيم السيد الرشيدي – مدير أمن القليوبية.

اللواء طارق مرزوق محمد عبدالمغني سيد أحمد – مدير أمن الجيزة.

اللواء هشام فاروق طلب أبو زيد – مدير أمن أسوان.

اللواء صابر عبدالغنى خيرالله – مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي.

اللواء رجب محمود أحمد عبدالعال – مدير أمن السويس.

اللواء شريف عبدالحميد إبراهيم غريب – مدير أمن قنا.

اللواء أشرف محمد محمد إبراهيم الجندي – مساعد الوزير مدير أمن القاهرة.

اللواء سامي عبدالرازق غنيم هيسه – مدير أمن الإسكندرية.

اللواء عماد أحمد محمود أحمد – مدير أمن مطروح.

اللواء هشام جاد أحمد حسن البرادعي – مساعد الوزير لقطاع السجون.