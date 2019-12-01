مصر | تعرف على اللواء رضا العمدة مساعد الوزير لشرطة السياحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على اللواء رضا العمدة مساعد الوزير لشرطة السياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية حركة تنقلات على مستوى المديريات وقطاعات الأمن، تضمنت تولي اللواء رضا العمدة مساعد الوزير لشرطة السياحة

وفي شهر يوليو الماضي، أصدر محمود توفيق، وزير الداخلية قرارا بتعيين اللواء رضا العمدة، مديرا لأمن مطروح، وبعد أشهر قليلة فقط صدر قرارا جديدا بتعيينه.

الجدير بالذكر أن اللواء رضا العمدة، كان قد تولى عدة مناصب شرطية، حتى وصل إلى منصب مدير المباحث الجنائية في مديرية أمن الجيزة، وفي عام 2017، صدر قررار بتعيينه نائبا لمدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وكشفت العديد من التقارير أنه يعتبر من أكفأ ضباط الوزارة.

وفي نفس العام، أثناء قيادته لحملة أمنية لتنفيذ قرارات إزالة في جزيرة الوراق، وقعت اشتباكات مع أهالي الجزيرة، حيث أصيب في هذه الاشتباكات، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

