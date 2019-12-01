مصر | تعرف على اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية للأمن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية للأمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات على مستوي المديريات، وقطاعات الأمن، وشملت الحركة تولي اللواء محمد منصور مساعد الوزير للأمن.

تخرج اللواء محمد منصور من كلية الشرطة عام 1983، والتحق بالأمن المركزى، وعمل بمديرية أمن القاهرة، ثم انتقل لقطاع الأمن العام عام 2000، وفي عام 2016 عين مديرا للإدارة العامة لمباحث العاصمة، ثم تولي منصب مدير أمن العاصمة، حتي تم تعينه مساعد الوزير للأمن.

هذا وقد شملت حركة التنقلات، تعيين كلا من؛

- اللواء سامي غنيم مديرًا لأمن الإسكندرية.

- اللواء أشرف الجندي مديرًا لأمن القاهرة.

- اللواء أحمد فاروق حكمدار القاهرة.

- اللواء رجب عبدالعال مدير أمن السويس.

- اللواء محمد منصور مساعد الوزير للأمن.

- اللواء عماد صيام مساعد الوزير للأمانة العامة.

- اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة.

- اللواء عماد كدواني مدير أمن مطروح.

- اللواء محمد جاد مساعد وزير الداخلية لمدن القناة.

- اللواء رضا العمدة مساعد الوزير لشرطة السياحة.

- اللواء الدكتور وليد الوكيل وكيل الإعلام والعلاقات.

- اللواء جمال الدين الرشيدي مدير أمن القليوبية.

- اللواء سيد صابر - الأمن المركزي.

وشملت الحركة أيضا تعيين اللواء خالد فوزي مديرا لقطاع الرعاية الاجتماعية، واللواء نائل ثروت مديرا للأمن الاجتماعي، واللواء هشام البرادعي مديرا لقطاع السجون.