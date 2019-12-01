مصر | الجنرال المبتسم.. السيرة الذاتية للواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجنرال المبتسم.. السيرة الذاتية للواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية حركة تنقلات على مستوى المديريات وقطاعات الأمن، تضمنت تولى اللواء أشرف الجندي منصب مدير أمن القاهرة، بعد أن شغل منصب مدير أمن الإسكندرية.

وتولى الجندي عدة مناصب أمنية بعدة قطاعات منذ تخرجه من كلية الشرطة، حيث عمل بقطاع الجوزات والهجرة، ثم التحق بمباحث أمن القاهرة، وتم تصعيدة العام الماضي كنائب لمدير المباحث قبل صدور قرار بتعيينه مديرا لمباحث العاصمة.