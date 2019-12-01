مصر | بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات وزارة الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات وزارة الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات على مستوى المديريات وقطاعات الأمن.

اللواء نائل ثروت عزيز يسى – مساعد الوزير لقطاع الأمن الاجتماعي. اللواء جمال الدين إبراهيم السيد الرشيدي – مدير أمن القليوبية. اللواء طارق مرزوق محمد عبدالمغني سيد أحمد – مدير أمن الجيزة. اللواء هشام فاروق طلب أبو زيد – مدير أمن أسوان. اللواء صابر عبدالغنى خيرالله – مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي. Advertisements اللواء رجب محمود أحمد عبدالعال – مدير أمن السويس. اللواء شريف عبدالحميد إبراهيم غريب – مدير أمن قنا. اللواء أشرف محمد محمد إبراهيم الجندي – مساعد الوزير مدير أمن القاهرة. اللواء سامي عبدالرازق غنيم هيسه – مدير أمن الإسكندرية. اللواء عماد أحمد محمود أحمد – مدير أمن مطروح. اللواء هشام جاد أحمد حسن البرادعي – مساعد الوزير لقطاع السجون.

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