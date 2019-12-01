شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الإخوان استعانوا بـ«المهمّشين» لتفجير أنفسهم وصولا لـ«الحُور العين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اقترح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عقد صالون ثقافي شهري بمؤسسة دار الهلال، مؤكدًا أن الصالونات الثقافية، مادام كان لها دور كبير في تثقيف الناس باعتبارها مؤسسات ثقافية وإعلامية كبرى، لافتًا إلى أن الشباب ما لم يجدوا ثقافة النور فسيبحثون عن ثقافة الظلام.

ومن جهته، أعلن كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية موافقته على عقد «صالون الهلال الشهري الثقافي» السبت الأول من كل شهر، وتكليف الكاتب الصحفي حمدي رزق رئيس تحرير مجلة المصور الصادرة عن دار الهلال السابق بتولي تنظيمه.

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جاء ذلك خلال الجلسة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الشأن العام ٢٠٢٠ الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمنعقدة بمؤسسة دار الهلال بالتعاون مع وزارة الأوقاف، بمشاركة شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن نسبة ٦٠ إلى ٨٠٪‏ من القيادات العليا في وزارة الأوقاف من الشباب، هذا علاوة على الجهد الوطني المركزي في برنامج تأهيل الشباب للقيادة، وتابع «أقمنا دورة لتأهيل شباب الأوقاف للقيادة، ونقدّم لهم برامج لتعليم اللغات، حيث حصل أكثر من خمسين إمامًا على درجة الماجستير في عدة لغات أجنبية».

وحذّر وزير الأوقاف من أن جميع قيادات الجماعات الإرهابية المتطرفة استعانت بالشباب المهمشين من الطبقات الفقيرة لتفجير أنفسهم بالأحزمة الناسفة للوصول إلى الحور العين في الجنة، بينما تسعى هذه القيادات للحصول على جنسيات الدول الغربية التي يكفرونها لهم ولأبنائهم، ومن هنا لابد أن نعمل على إبراز الخطاب العقلي والمنطقي لدى هؤلاء الشباب ليعملوا عقلهم في هذه الفكرة: فلماذا لا يفجر هؤلاء القيادات أنفسهم أو أبنائهم للوصول إلى الجنة بدلا من تحريض الغير.

يدير الندوة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وحلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، والكاتب الصحفي عبدالله حسن وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور محمود علم الدين عضو الهيئة، ورشا راغب رئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.