شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر الجديد يكلف مديري الإدارات بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، الأحد، فور وصوله لمدينة الغردقة بعد ٤ أيام من تكليفه، مع مديري الإدارات بالديوان العام، بقاعة الاجتماعات الرئيسية، وذلك لإستعراض خطة العمل بالمحافظة بما يحقق الصالح العام ومصلحة المواطنين.

ومن جانبه أعرب المحافظ عن سعادته بتولي مسؤولية محافظة البحر الأحمر، مشيرًا إلى أننا «سوف نعمل بجدية كفريق واحد من أجل هدف واحد وهو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين».

حضر الاجتماع الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، والعميد تامر سمير السكرتير العام المساعد، والعقيد وليد الطنابي المستشار العسكري ومديري الإدارات بالمحافظة .