شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. وزير الداخلية يصدر حركة تنقلات بصفوف قيادات الوزارة ومديري الأمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الأحد، حركة تنقلات محدودة بصفوف قيادات الوزارة. وقال بيان، صادر عن الوزارة، إن الحركة جاءت على النحو التالي: • لواء/ نائل ثروت عزيز يسى – مساعد الوزير لقطاع الأمن الاجتماعي.

• لواء/ جمال الدين إبراهيم السيد الرشيدى – مدير أمن القليوبية.

• لواء/ طارق مرزوق محمد عبدالمغنى سيد أحمد – مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

• لواء/ هشام فاروق طلب أبوزيد – مدير أمن أسوان.

• لواء/ السيد صابر عبدالغنى خيرالله – مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي.

• لواء/ رجب محمود أحمد عبدالعال – مدير أمن السويس.

• لواء/ شريف عبدالحميد إبراهيم غريب – مدير أمن قنا.

• لواء/ أشرف محمد محمد إبراهيم الجندى – مساعد الوزير مدير أمن القاهرة.

• لواء/ سامى عبدالرازق غنيم هيسه – مدير أمن الإسكندرية.

• لواء/ عماد أحمد محمود أحمد – مدير أمن مطروح.

• لواء/هشام جاد أحمد حسن البرادعى – مساعد الوزير لقطاع السجون. * لواء محمد منصور - مساعد الوزير للأمن. * لواء عصام صيام - مساعد الوزير للأمانة العامة. * لواء هشام طاهر - مساعد الوزير للحراسات الخاصة. Advertisements * لواء حاتم عمر - مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات. * لواء خالد فوزي - مساعد الوزير للرعاية الاجتماعية. * لواء محمد جاد - نائب مساعد الوزير لقطاع القناة. * لواء كريم المنياوي - لشرطة الكهرباء. * لواء أحمد فاروق - حكمدار أمن القاهرة. * لواء باهي زغلول - لشرطة المسطحات المائية. * لواء رضا العمدة - لشرطة السياحة والآثار. وأشار البيان إلى أن الحركة تأتي في ضوء تطوير منظومة العمل الأمني لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، وبما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان، والدفع بقيادات شابة بقطاعات وإدارات وزارة الداخلية.

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