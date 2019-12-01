شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المصريين الأحرار: الدولة المصرية كانت أشلاء وأصبحت أكثر قوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أن المواطن بدأ يشعر بمردود ونتائج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت الحكومة في تنفيذه منذ 2016، مشيرًا إلى أن أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم بدأت في الانخفاض تدريجيًا.

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وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار خلال لقاء تليفزيوني، أن من أهم نتائج الإصلاح الاقتصادي الشهادات العالمية في الاقتصاد المصري، والتي تعطي ثقة للمستثمر أن الدولة اقتصادها قوي ومن تجذب مستثمرين جدد.

وأوضح أن الدول التي أخذت قرار الإصلاح الاقتصادي في وقت وجيز نجحت مثل ماليزيا، والدول التي طبقت الإصلاح علفى فترات كبيرة لم تحقق النجاح المطلوب مثل نيحيريا، لافتًا إلى أن الأمن المصري بات أكثر انضباطا وسرعة في الأداء، وما يتم منعه من عمليات إرهابية أكثر مما نسمع عنه، والدولة أصبحت أكثر قوة بعدما كانت أشلاء.

وأضاف أن الكهرباء لم تنقطع منذ بناء المحطات الكهربائية، كما انتهت الطوابير أمام المخابز.