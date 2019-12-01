صور .. غلق مراكز للدروس الخصوصية وكافيهات مخالفة بالدقى استجابة للمواطنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن حى الدقى بالجيزة حملة مكبرة لغلق مراكز الدروس الخصوصية والكافيهات المخالفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واستجابة لشكاوى المواطنين. وقاد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقي حملة بشارع الزيات، استجابة لشكاوى بوجود سناتر تعليمية غير مرخصة ومحلات وكافيهات بدون ترخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين لتحقيق الردع العام. وفى إطار الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل، شن حملة لرفع كافة المخلفات والأتربة أسفل كوبرى أكتوبر بشارع الدقى. كما تم الاستجابة لشكوى بشارع ايران بوجود محلات وكافيهات بدون ترخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين. Advertisements

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