شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم العالمى لـ"الإيدز".. ترامب: سنستأصل المرض خلال 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل احتفال مظمة الصحة العالمية اليوم، بـ "اليوم العالمى لمرض نقص المناعة المكتسبة"، "الإيدز"، حرص ترامب على التغريد فيما يتعلق بهذا المرض.

ترامب قال عبر حسابه على "تويتر"من خلال أكثر من تغريدة، " فى اليوم العالمي للإيدز ، أعرب أنا والسيدة الأولى عن دعمنا للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" ونحزن على الأرواح التى ضاعت ... نؤكد من جديد التزامنا بإنهاء وباء فيروس نقص المناعة البشرية .. سنستأصل مرض الإيدز في 10 سنوات .. بدأ البرنامج بالفعل"



ترامب على تويتر

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وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أوضحت أن الإصابات الجديدة لفيروس الإيدز بلغت 1,7 مليون ‎إصابة جديدة بالفيروس فى عام 2018‏ فى العالم، وعدد الوفيات التى حدثت بسبب الإيدز فى عام 2018 كانت 770 ألف فى عام 2018، وأنها تهدف إلى خفض الإصابات إلى 500 ألف بحلول عام 2020."



مرض الايدز

يذكر أن برنامج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئاسي، للترشح للإنتخابات الأمريكية 2020، يتضمن القضاء على مرض الإيدز تماما فى الولايات المتحدة الأمريكية.