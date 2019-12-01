شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدنى موثقا علاقته بكلبه: ليه أصحى من النوم بندق يتحرش بيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكاد لا يخلو منزل فنان من "الحيوانات" الأليفة، سواء كانت قطط أو كلاب أو غيرها، بل أن بعض هؤلاء الفنانين، يتصدرون المحافل الهامة المتعلقة بحقوق الحيوان، ويكافحون من خلال حساباتهم الشخصية على السوشيال ميديا على ضرورة الرفق بالحيوان، والتعامل معهم بآدمية.

العديد من الفنانين، يحرصون على توثيق لحظاتهم السعيدة مع حيواناتهم الخاصة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، وآخرون يحكون مواقف إنسانية وكذلك كوميدية حدثت بينهم وبين حيواناتهم، وأبرز العلاقات بين الفنانين وحيواناتهم تظهر بين أحمد السقا والخيل، وأحمد فهمى والكلاب.

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احمد السعدنى

النجم أحمد السعدنى، وثّق هو الآخر، واحدة من اللحظات اللطيفة بينه وبين كلبه والمسمى بندق، حيث نشر السعدنى أكثر من صورة، حينما حاول كلبه التقرب منه.



السعدنى وبندق

السعدنى علق على الصور قائلا بخفة دم "ليه اصحى من النوم بندق يتحرش بيا"، مع بعض الرموز التعبيرية الضاحكة، بينما تفاعل مع السعدنى من خلال الصور والتعليق عليها كل من منى زكى وكندة علوش.



يندق واحمد السعدنى

السعدنى يعيش حالة من السعادة بعد ردود الأفعال الإيجابية على مسلسله الجديد "شبر ميه"، حيث انتهى بالفعل من تصوير أحداث المسلسل، خلال اليومين الماضيين، وتضمنت المشاهد الأخيرة من المسلسل حفل زفافه.