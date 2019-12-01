شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف القعيد: بعض الشائعات لا نسمع عنها إلا بعد الرد عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الكاتب والروائى يوسف القعيد، عضو مجلس النواب، بإعادة النظر فى تكذيب الشائعات التى تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى والرد عليها من خلال الجهات الحكومية والرسمية.

وقال القعيد: "بعض الشائعات لا نسمع عنها إلا بعد الرد عليها"، مضيفا: "أطالب بإعادة النظر فى تكذيب الشائعات، الشائعة تخرج من الشارع والحكومة هى من تُكذبها وغالبا ما يكون هناك مصداقية أكبر للشارع لدى قطاع من الشباب".

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة التحضيرية الثالثة للحوار الوطنى لمؤتمر الشأن العام، المُنعقدة اليوم بمجلة المصور، والذى تعد وزارة الأوقاف لعقده تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعنوان "الشباب والسوشيال ميديا وقضايا الشأن العام".

يأتى ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ويديرها الكاتب الصحفى كرم جبر، ,تناقش الجلسة دور النخبة والمثقفين فى توعية الشباب بقضايا الشأن العام، ودور الشباب فى مناقشة قضايا الوطن وتأثير السوشيال ميديا فى توجيه الرأى العام ورؤية الشباب لقضايا الشأن العام.

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ويشارك فيها مجموعة كبيرة من شباب الأكاديمية الوطنية للتدريب ورؤساء وأعضاء اتحادات طلاب الجامعات ورؤساء الأحزاب وشباب الوزارات، بجانب نخبة من كبار المفكرين والكتاب ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، ومن شباب تنسيقية السياسين والأحزاب المشاركين في الندوة، نور الشيخ، وطه أحمد، وأحمد عبد الصمد، ومصعب أمين، وعلاء مصطفى.