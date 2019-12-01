بالأسماء حركة الداخلية ..أشرف الجندى مديرا لأمن القاهرة وطارق مرزوق للجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات محدودة بصفوف قيادات الوزارة فى ضوء تطوير منظومة العمل الأمنى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان ، والدفع بقيادات شابة بقطاعات وإدارات وزارة الداخلية وجاءت الحركة على النحو التالى : • لواء/نائل ثروت عزيز يسى – مساعد الوزير لقطاع الأمن الإجتماعى . • لواء/جمال الدين إبراهيم السيد الرشيدى – مدير أمن القليوبية . • لواء/طارق مرزوق محمد عبدالمغنى سيد أحمد – مساعد الوزير مدير أمن الجيزة. • لواء/هشام فاروق طلب أبوزيد – مدير أمن أسوان . Advertisements • لواء/السيد صابر عبدالغنى خيرالله – مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى . • لواء/رجب محمود أحمد عبدالعال – مدير أمن السويس . • لواء/شريف عبدالحميد إبراهيم غريب – مدير أمن قنا . • لواء/أشرف محمد محمد إبراهيم الجندى – مساعد الوزير مدير أمن القاهرة . • لواء/سامى عبدالرازق غنيم هيسه – مدير أمن الإسكندرية . • لواء/عماد أحمد محمود أحمد – مدير أمن مطروح . • لواء/هشام جاد أحمد حسن البرادعى – مساعد الوزير لقطاع السجون .

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