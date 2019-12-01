موجز السادسة مساء.. الرئيس: الدولة تتحرك فى مجال الرقمنة لمكافحة الفساد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددا من الأخبار والتقارير المهمة على مدار الساعات القليلة المقبلة، أبرزها، تصريح الرئيس السيسي، أن الدولة تتحرك فى مجال الرقمنة لتقليل التدخل البشرى ومكافحة الفساد، فضلا عن مزيد من التغطيات الرياضية والفنية والاقتصادية.



وفيما يلى موجز أهم أخبار مصر الساعة السادسة مساء وفيما يلى موجز أهم أخبار مصر الساعة السادسة مساء

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن حادث انقلاب الحافلة السياحية الذى وقع صباح اليوم بمنطقة "عين السنوسي" أسفر عن مصرع 22 شخصا وإصابة 21 آخرين.

قال ممثل منظمة الصحة العالمية فى القاهرة الدكتور جون جبور، أن الاحتفال باليوم العالمى لمرض الإيدز، يمثِّلُ تحالف جميعِ الخبراتِ المشتركة للتذكير بالمسئولية الجماعية لإنهاءِ معاناةِ المتعايشينَ مع فيروسِ نقصِ المناعةِ البشرى وكذلك توفيرِ أقصى سُبُلِ الوقاية والعلاجِ لهؤلاءِ.

انهار حائط داخل الكنيسة الأثرية بدير أبو فانا في صحراء مركز ملوى، بأقصى جنوب غربي محافظة المنيا، أسفر الانهيار

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن فرص الرقمية فى مصر عظيمة جداً، حيث أن مصر سوق كبير ينمو ويزداد، والدولة تتحرك فى مجال الرقمنة، مضيفاً أن هذا المجال سيحقق كل عناصر النجاح للدولة المصرية، وتقليل التدخل البشرى فى عمل الحكومة ومكافحة الفساد .

شهدت ساحة " هبيما " فى وسط تل آبيب تظاهر آلاف المحتجين للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، وفقا لما تم نشره بموقع روسيا اليوم.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة المصرية تتقدم فى مجال الرقمنة، مشيراً إلى أن فرص مصر فى هذا المجال عظيمة

تباين شديد فى النتائج الأندية المصرية شهدته الجولة الأخيرة من المنافسات العربية والأفريقية، ما بين علامة كاملة.

على أنغام الأغانى الوطنية، "فرح بلدنا كمان وكمان"، وزغاريد النساء، شهدت شوادر "كلنا واحد" على مستوى الجمهورية إقبال كبير من المواطنين لشراء مستلزماتهم بأسعار مخفضة.

أيام قليلة وتنطلق النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، التى ستحمل فى طياتها هذا العام

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أصدرت نيابة شئون الأسرة بالدقى، قرارها بتمكين رامى عز الدين الوريث الوحيد والشرعى للفنان الراحل هيثم أحمد زكى، من الشقة التى توفى بداخلها فى الشيخ زايد.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعاً؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية لتنظيم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

تقدم فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بخالص العزاء والمواساة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وللكنيسة المصرية في ضحايا حادث انهيار حائط الكنيسة الأثرية بدير أبو فانا بمركز ملوي بالمنيا ما أدى إلى وفاة 3 مواطنين وإصابة 4 آخرين.

في إطار اللقاءات الدورية التي تجمع وزيريّ خارجية مصر واليونان، استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد

كشفت البعثة الاثرية الألمانية المصرية المشتركة والعاملة بمعبد هيلوبوبلس بالمطرية عن عدد من أجزاء لتماثيل ملكية وجدار كبير من الطوب اللبن يرجع لعصر الدولة الحديثة، وذلك خلال استكمال أعمال موسمها الثالث عشر لهذا العام.

قضت محكمة النقض اليوم، برفض طعن دائرة الجنايات السابقة التى كانت تحاكم علاء وجمال مبارك وباقى المتهمين فى قضية

أصدرت مستشفى ملوى العام بالمنيا، منذ قليل، تصريح بخروج مصابى حادث انهيار سور الكنيسة الاثرية المنهار صباح اليوم الأحد، بدير أبو فانا بملوى .

حقق فريق بيراميدز الفوز على إينوجو رينجرز النيجيرى بنتيجة 3/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد

وافق البرلمان العراقى على استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، جاء ذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاى نيوز".