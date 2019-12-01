شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» يتوجه لجنوب السودان ويلتقي سلفاكير غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوجه الدكتورعلي عبدالعال رئيس مجلس النواب، صباح غدٍ الاثنين، على رأس وفد برلماني في زيارة رسمية إلى جمهورية جنوب السودان.

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وجاء في بيان رسمي أصدره مجلس النواب، مساء الأحد، أن تلك الزيارة بمثابة رسالة مصرية إيجابية لدعم دولة جنوب السودان الشقيقة في سبيلها نحو إحلال السلام والاستقرار، خاصة بعد توقيع الاتفاق المنشط للسلام هناك برعاية إقليمية، كما تمثل الزيارة امتداداً للتوجه المصري الرائد صوب دعم وتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية على مستوى القارة الأفريقية بشكل عام على جميع المستويات، خاصة في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.

واعتبر رئيس مجلس النواب زيارته لجنوب السودان، جسراً شعبياً مصرياً لدعم الشعب جنوب السودان الشقيق، وتعبيراً عن النسيج المتماسك والعلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين والضاربة في جذور التاريخ.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة لقاءات للوفد المصري مع كبار المسؤولين في جمهورية جنوب السودان في مقدمتهم الرئيس سلفا كير والقائمين بأعمال رئيسي برلمان جنوب السودان وعدداً من الوزراء لعقد مباحثات مُكثفة حول سبل تعزيز العلاقات المصرية بدولة جنوب السودان الشقيقة، وتبادل وجهات النظر حول قضايا الاهتمام المشترك.