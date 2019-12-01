شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء عقار مائل بالوراق مكون من 8 أدوار.. والجيزة تبحث تعويض السكان ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شارع فضل عامر المتفرع من شارع ترعة السواحل بحى الوراق، ميل عقار مكون من 8 أدوار وذلك بعد تهالك الأساسات وظهور تصدعات بالأعمدة، دون إصابة أحد من الأهالى.

وعلى الفور أخلت محافظة الجيزة، العقار من السكان، تحت إشراف اللواء تامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة، واللواء طارق عبد العظيم، رئيس حى الوراق، كما بدأت المحافظة بأعمال الإزالة لحماية المارة والعقارات المجاورة.

















وأوضحت محافظة الجيزة أن العقار مرخص وقديم، وكان به 16 أسرة، سيتم تعويضهم بوحدات بديلة بمساكن الإيواء بمدينة 6 أكتوبر، كما ضم العقار ورشة لاصلاح السيارات.

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وأكد الأهالى أن العقار كان به وحدات إيجار قديم وأخرى تمليك، وتم التقدم بمستندات لـ8 أسر للمحافظة لبدء إجراءات التعويض.

وطالب كريم عبد الغني عبدالله محمد، صاحب ورشة إصلاح سيارات، الكائنة بالعقار، المحافظة بتوفير محل بديل له كتعويض، مثل سكان لعقار.