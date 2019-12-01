الأوقاف تفتتح البرنامج التأهيلى الثالث لتدريب 140 إمامًا بمسجد النور بالعباسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت وزارة الأوقاف، البرنامج التأهيلى الثالث المنعقد اعتبارا من اليوم الأحد وحتى 15 من الشهر الجارى للأئمة الجدد بالإدارة العامة لمراكز التدريب بمسجد النور بالعباسية ويضم هذا البرنامج عدد 140 إمامًا من مختلف محافظات الجمهورية . ويقوم على تدريبهم وتأهيلهم نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين فى جميع فنون العلوم الشرعية والمعارف الثقافية .

جدير بالذكر أن الدكتور جاد الرب أمين عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة سابقا افتتح البرنامج بالمحاضرة الأولى وتضمنت مختارات من الحديث وعلومه، وأدى سيد شاهين وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية سابقا محاضرة فى الشئون المالية والإدارية.

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