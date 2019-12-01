شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تنتظر خطاب خلو معقد الجيزة بعد وفاة محمد بدوى دسوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظر الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، إخطار مجلس النواب للهيئة بخلو مقعد الدائرة الأولى قسم شرطة الجيزة بوفاة النائب محمد بدوي دسوقي، عضو المجلس وعضو لجنة النقل والمواصلات، يوم الجمعة الماضية، خلال حفل زفاف ابنته.

ووفقا لنصوص الدستورية والقانونية فإن الإجراءات المتبعة فى حال خلو معقد أحدى الدوائر بسبب وفاة نائبها فتنص المادة 392 من لائحة قانون مجلس النواب على أن "يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه، أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

كما تنص المادة 25 من قانون مجلس النواب على أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".

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يشار إلى أن عدد الناخبين المقيدين في دائرة قسم أول جيزة يبلغ 253585، حضر منهم 32319 ناخبًا، بنسبة حضور بلغت 12%. وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 29884 صوتًا، والباطلة 2435 صوتًا.