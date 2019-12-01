شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لرفع الإشغالات بالسلام أول وسحب تراخيص 24 باكية بسوق اسبيكو والان مع تفاصيل الخبر
وفى السياق، أشرف رئيس حى السلام اول على حملة اشغالات على ميدان اسبيكو وملف العبد وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى، وجارى استمرار الحملات بالمنطقة، حيث شدد على التصدى لاى مخالفات أو تجاوزات تتعلق بسلوك المواطنين.
وتم تنفيذ حملة إشغالات على شارع الخمسين وشارع 27 وازالة وحواجز حديدية وتم رفع الاشغالات الموجودة وإيداع المضبوطات بمخازن الحى، وفى اطار التوجيهات الصادره بشان الحفاظ على المال العام واتخاذ كافه الاجراءات القانونية اللازمة للحفاظ عليه تم سحب 24 باكيه بسوق اسبيكو الجديد لمخالفتها.
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