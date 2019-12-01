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حملات لرفع الإشغالات بالسلام أول وسحب تراخيص 24 باكية بسوق اسبيكو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشرف اللواء خالد المحمدى رئيس حى السلام اول ، شرق القاهرة على أعمال النظافة ورفع مخلفات القمامة بشارع جسر السويس وشارع كمال حجاب وجارى استكمال الأعمال بالتنسيق مع فرع الهيئة النظافة والتجميل، كما تم متابعة أعمال نظافة وتجريد شارع الحياة بالمحمودية القديمة مع فرع الهيئة للنظافة.

 

وفى السياق، أشرف رئيس حى السلام اول على حملة اشغالات على ميدان اسبيكو وملف العبد وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى، وجارى استمرار الحملات بالمنطقة، حيث شدد على التصدى لاى مخالفات أو تجاوزات تتعلق بسلوك المواطنين.

 

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وتم تنفيذ حملة إشغالات على شارع الخمسين وشارع 27 وازالة وحواجز حديدية وتم رفع الاشغالات الموجودة وإيداع المضبوطات بمخازن الحى، وفى اطار التوجيهات الصادره بشان الحفاظ على المال العام واتخاذ كافه الاجراءات القانونية اللازمة للحفاظ عليه تم سحب 24 باكيه بسوق اسبيكو الجديد لمخالفتها.

 

 

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