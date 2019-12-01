شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة يزور "الوطنية للتدريب" ويثنى على الجهد المبذول.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت اليوم، الأحد، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة فى زيارة لمتدربى برنامج المرشحين للعمل بمجلس الدولة بوظيفة مندوب مساعد دفعة 2014 ودفعة 2015 وذلك فى إطار اللقاءات والفعاليات الخاصة بالبرنامج فى الأكاديمية.
وأثنى حسام الدين على الجهد المبذول بالبرنامج لاكتساب مهارات وخبرات عملية جديدة، ووجه كلمة للمتدربين بضرورة بذل أقصى جهد للاستفادة من التدريب والحرص على اجتياز البرنامج، أيضًا تحدث عن أهمية البرنامج وما يقدمه من خبرات عملية للمتدربين لتأهيلهم للتعامل مع التحديات الهامة بالمجلس قبل التحاقهم بالعمل به.
الجدير بالذكر أن برنامج مجلس الدولة هم مجموعه من خريجى القانون والشريعة والشرطة المرشحون للعمل بمجلس الدولة خريجى دفعتين 2014 و2015، يهدف إلى التأهيل للانضمام لمجلس الدوله، مدة التدريب به 124 يومًا.
وتعتمد الدراسة على العديد من الموضوعات المتعلقة بتنمية المهارات الشخصية والعلوم السياسية والاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات ومحور الإعلام والقانون والأمن القومي.
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