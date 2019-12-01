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النيابة تخصص رقما لتلقى شكاوى المواطنين عبر واتس آب ورابط على الفيس بوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أتاحت النيابة العامة المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" رابط جديد لتلقي المظالم من المواطنين وشكواهم تمهيدا لفحصها والفصل فيها.

ونشرت النيابة العامة المصرية عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك الرابط الجديد وهو https://forms.gle/3g2pp4M3isQtDkBh6 ،وذلك تيسيرا من النيابة العامة على المواطنين فى ارسال شكواهم بدلا من الرابط الذى سبق وأعلنت عنه النيابة فى تلقى المظالم.

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وكانت النيابة العامة، خصصت رقم هاتفي لتلقي مظالم المواطنين عبر تطبيق الواتس أب من خلال إرسال رسالة إلى الرقم الهاتفي 01111755959 عبر تطبيق الواتس آب عبر الرابط السابق واتباع الخطوات المنصوص عليها فى الرابط بملئ خانات الاسم والوظيفية والعنوان والمحافظة ورقم التليفون وتفاصيل الشكوى.

وتقوم النيابة العامة بإخطار مقدمي الشكوى بالأرقام التي قيدت بها المظالم حتي يتم متابعتها.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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