الخليج 365.. الرئيس: مصر تطور نفسها ولا تقف في مكانها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 في عدده المطبوع الصادر غدا الإثنين، تقارير متنوعة، أبرزها تأكيد الرئيس السيسي على مواصلة مصر لتطوير نفسها، على هامش افتتاح معرض القاهرة الدولي للاتصالات، وتقرير عن منتدى شباب العالم المقرر انطلاقه 14 ديسمبر، فضلا عن مزيد من التغطيات الرياضية والاقتصادية، والفنية، ومقالات الرأى السيسى: مصر تطور نفسها ولا تقف فى مكانها

السيسى: مصر تطور نفسها ولا تقف فى مكانها الرئيس يفتتح معرض القاهرة الدولى للاتصالات.. ويؤكد: استراتيجية الدولة فى مجال الرقمنة ستحقق لها عناصر النجاح فى مختلف المجالات.. ومصر مستعدة لأن تكون منصة معارض للإنسانية والتقدم والبناء والتنمية منتدى شباب العالم من فكرة إلى منصة حوار عالمية

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