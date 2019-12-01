"الرى ": غدا انطلاق اجتماعات سد النهضة بالقاهرة بمشاركة أمريكا والبنك الدولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الموارد المائية والرى انطلاق الاجتماع الثاني لمفاوضات سد النهضة غدا فى القاهرة لمدة يومين على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية ممن الدول الثلاث " مصر ،السودان ، أثيوبيا " . يشارك فى الاجتماع ممثلى الولايات المتحدة ، والبنك الدولى وذلك لإستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة. Advertisements أوضحت الوزارة فى بيان صحفى ، أنه من المقرر ان يستكمل الاجتماع على مدار اليومين النقاش حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ، مشيرة الى أن هذا الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا في العاصمة الامريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الماضي وبرعاية وزي الخزانه الامريكية وحضور رئيس البنك الدولي في ضوء الاتفاق على عقد اربع اجتماعات.

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