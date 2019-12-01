شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة انتحار طالب الهندسة من أعلى برج القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى اليوم، لحظة انتحار طالب كلية الهندسة، والذى ألقى بنفسه من فوق برج القاهرة، حيث ظهر الطالب فى الفيديو من خلال كاميرات البرج، وهو يقف وحيدا وبجواره زوار البرج، وفجأة اعتلى الحديد الموجود أمامه وألقى بنفسه، أثناء محاولة أحد الأشخاص لإنقاذه، ولكنه فشل فى ذلك.

وكان قسم شرطة قصر النيل، قد تلقى بلاغا بسقوط طالب من أعلى برج القاهرة، جثة هامدة عقب قطعه تذكرة وصعوده إلى البرج والانتحار من أعلى البرج بسبب مروره بأزمة نفسية، وانتقلت القيادات الأمنية وتم التحفظ على جثة المتوفى وأخطرت النيابة لمناظرة الجثة.

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لحظة انتحار الشاب

وكانت النيابة العامة قد عاينت جثة طالب بكلية الهدنسة انتحر مساء اليوم، بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة بالجزيرة وتوصلت إلى أنه يدعى "نادر".

وأمرت النيابة بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم لتشريحها والتصريح بدفنها واستمعت إلى شهود العيان وبدأت فى اتخاذ اجراءات التحقيق.