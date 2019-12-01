صور ..السفير الأمريكى لدى القاهرة يزور الأهرامات ويتعرف على التاريخ الفرعونى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى السفير الأمريكى الجديد لدى القاهرة جوناثان كوهين زيارة لمنطقة الأهرامات ، اليوم الأحد ، واستمع لشرح تفصيلي عن التاريخ الفرعوني لمصر.

السفير الأمريكى لدى القاهرة وتشرت السفارة الأمريكية بالقاهرة مجموعة من الصور للزيارة ، قائلة:" بعد وصوله مؤخراً إلى مصر ، بدأ السفير الأمريكي جوناثان كوهين زيارة بعض المعالم التاريخية لمصر ، بما في ذلك أهرامات الجيزة العظيمة". Advertisements

جوناثان كوهين

سفير واشنطن بالقاهرة

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