شكرا لقرائتكم خبر عن عقد قمة مجلس التعاون الخليجى فى الرياض 10 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سيعقدون اجتماع الدورة الأربعين، للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في مدينة الرياض الثلاثاء 10 ديسمبر2019، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.
وأضاف أن القادة سيبحثون عددا من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة الى تدارس التطورات السياسية الاقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة، وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس.
وعبر الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن ثقته بأن القمة الأربعين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، رعاهم الله، سوف تخرج، بعون الله، بقرارات بناءة تعزز من اللحمة الخليجية وتعمق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وترسخ أركان هذا المجلس المبارك.
وتنعقد القمة الخليجية هذا العام في الرياض للعام الثاني على التوالي، بعد استضافتها القمة السابقة، في التاسع من ديسمبر 2018، بدلا من سلطنة عُمان، التي اعتذرت عن عدم الاستضافة.
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