وزير الرياضة: اهتمام الدولة بالشباب تجاوز مرحلة التنظير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن القيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، منحت الثقة للشباب ليس فقط في صناعة مستقبلهم، بل أيضًا في مناقشة وصنع القرار فيما يتعلق بالشأن العام.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير، اليوم الأحد، في الجلسة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الشأن العام 2020 الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمنعقدة في مؤسسة "دار الهلال" بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وبمشاركة شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

وأضاف صبحي أن الاهتمام الكبير الذي أولاه الرئيس السيسي والقيادة السياسية المصرية بالشباب، أدى لتضييق الفجوة بين الدولة المصرية والشباب، مشيرًا إلى أن هذا أدى لتراجع حالة عدم الثقة في الذات وفي المجتمع التي كانت سائدة بين الشباب في فترات سابقة.

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وأضاف أن اهتمام الدولة بالشباب تجاوز مرحلة وضع الرؤى والتنظير، إلى مرحلة التطبيق الفعلي على أرض الواقع، ما أدى إلى زيادة ثقة الشباب في الدولة المصرية والقيادة السياسية، كما أدى نجاح القيادة السياسية في استعادة الدولة المصرية لثقلها المعهود في محيطها الإقليمي والدولي، إلى زيادة ثقة الشباب ليس فقط في قيادتهم السياسية بل أيضًا في أنفسهم وقدرتهم على تحقيق طموحاتهم وأحلامهم، في دولة قوية تتبنى أفكار الشباب ورؤاهم وتعمل على تنفيذها.

وأوضح صبحي أن الشباب يمثلون 65% من المصريين، ما يعني أن لهم ثقلًا كبيرًا في مناقشة الشأن العام والمشاركة في صنع القرار بشأنه، لافتًا إلى أهمية التوعية والتأهيل وخلق شخصية متكاملة قادرة على قراءة الشأن العام وتحليله بشكل صحيح، الأمر الذي يتطلب وجود تنشئة اجتماعية سليمة يقوم فيها البيت والمدرسة والجامعة ودور العبادة والأندية ومراكز الشباب، بدور مهم على حد سواء.

وأشار إلى أن اهتمام الدولة بالشباب وانفتاحهم على شباب العالم، أدى لتطور رؤى الشباب وتوجهاتهم، بحيث تراجع اهتمام الشباب بالحصول على الوظيفة الحكومية والاهتمام في المقابل بتنمية وتطوير مهاراتهم واستغلالها في تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تمثل أهمية كبيرة للاقتصاد القومي.

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