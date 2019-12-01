حلمي النمنم: "الإعلام المُعادي" يشن حربًا على مصر منذ 2013

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، إن درجة الوعي والانتماء عند الشباب المصري في الوقت الحالي، أكثر من أي وقت مضى، مضيفًا: "على أيامنا كانت ظلام، كانت الفرص معدومة تقريبًا".

جاء ذلك خلال الجلسة التحضيرية الثالثة للحوار الوطني لمؤتمر الشأن العام، والذي تستعد وزارة الأوقاف لعقده، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعنوان "الشباب والسوشيال ميديا وقضايا الشأن العام".

وأشاد النمنم بحركة المحافظين الأخيرة، قائلًا: "الحركة شهدت مشاركة الشباب، بنسبة كبيرة وأعتقد أنه شيئ يدعو للتفاؤل والفخر، ودليل أن مصر دولة شابة".

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وأضاف النمنم أن الحرب التي تشن على مصر منذ عام 2013 إلى الآن "لم أر مثلها"، من خلال إعلام معادي لمصر، قائلًا: "لست مع حالة القلق التي تصّدر من خلال الإعلام المعادي لمصر، وأظن أن مصر بعد كل هذه الحرب التي تشن ضدها من كافة الجوانب، قادرة على الإنجازات التي تحققت منذ عام 2013 وهو ما يدعو للفخر".

وتستضيف مجلة المصور التابعة لمؤسسة "دار الهلال" الصحفية، الجلسة التحضيرية الثالثة للحوار الوطني لمؤتمر الشأن العام، والذي تستعد وزارة الأوقاف لعقده، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعنوان "الشباب والسوشيال ميديا وقضايا الشأن العام".

يأتي ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وحلمي النمنم وزير الثقافة السابق، ويديرها الكاتب الصحفي كرم جبر، وتناقش الجلسة دور النخبة والمثقفين في توعية الشباب بقضايا الشأن العام، ودور الشباب في مناقشة قضايا الوطن وتأثير السوشيال ميديا فى توجيه الرأي العام ورؤية الشباب لقضايا الشأن العام.

ويشارك فيها مجموعة كبيرة من شباب الأكاديمية الوطنية للتدريب، ورؤساء وأعضاء اتحادات طلاب الجامعات، ورؤساء الأحزاب، وشباب الوزارات، بجانب نخبة من كبار المفكرين، والكُتاب، ورؤساء الجامعات، وعمداء الكليات.