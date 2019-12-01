محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
دعا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إلى عودة الصالونات الثقافية، لتشجيع ثقافة النور في مواجهة ثقافات أهل الظلام، خلال افتتاح جلسة الحوار الوطني الثالثة، التي عقدت مساء اليوم الأحد، بدار الهلال.
وأكد وزير الأوقاف، إسهامات الصالونات الثقافية في نشر الثقافة الرصينة، وفتح المجال أمام الشباب للتعبير عن ذاته من خلال هذه الصالونات الثقافية المتعددة.
وأعلنت وزراة الأوقاف، أن مؤسسة دار الهلال أول المستجيبين، وحددت السبت الأول من كل شهر ميلادي موعدًا لصالونها الثقافي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأوقاف مطالبًا بعودة الصالونات الثقافية: تواجه أهل الظلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.