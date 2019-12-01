محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ندوة لمناقشة سياسة "العقوبات الجماعية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية" الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019 بفندق الماريوت. وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على انتهاكات سلطات الاحتلال الممنهجة، ضد حقوق الإنسان الفلسطينية، وسياسة العقوبات الجماعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال. ويشارك في الندوة رؤوساء وممثلين للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العربية، ومنظمات المجتمع المدني المصرية والعربية وممثلين للسفارات والهيئات الدبلوماسية والجهات الإعلامية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "قومي حقوق الإنسان" والشبكة العربية ينظمان ندوة حول فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.