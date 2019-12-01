عبر الرابط.. خطوات تقديم الشكاوى للنيابة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

خصصت النيابة العامة، رابط تحميل عبر محرك البحث "جوجل" يمكن من خلاله تقديم مظالم المواطنين؛ تسهيلًا عليهم في تقديم البلاغات للنائب العام.

وحددت النيابة العامة، خطوات للمواطنين لتقديم المظالم عبر شبكة المعلومات الدولية "جوجل".

وحددت النيابة خطوات إرسال الشكوى على النحو التالي:

1- فتح الرابط التالي: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDxfe6FhoE9DVl9ds_lIv0vmWuzsQpY0JxJnCiquuCQat_hQ/viewform

1- تحميل البطاقة الشخصية لمقدم الشكوى.

2 - ملء الخانات الإلزامية الممثلة في؛ الاسم، الوظيفة، الرقم القومي، عنوان محل الإقامة، المحافظة.

Advertisements

- ملء خانات أخرى؛ رقم تليفون المنزل، رقم المحمول (يتعين أن يكون مرتبطُا بتطبيق واتس آب حتى يتم الرد)، البريد الإلكتروني، عنوان العمل.

- إضافة إلى ملء رقم اللوحات المعدنية (خاصة إذا كانت الشكوى متعلقة بسيارة)

- ملء تفاصيل البلاغ، ورقم القضية المرتبطة بالشكوى إن وجدت، المشكو في حقه إن وجد.

3 - الضغط على كلمة "إرسال".

وكانت النيابة العامة خصصت رقمًا هاتفيًا لتلقي الشكاوى والتظلمات عبر تطبيق (واتس آب)، إيمانًا برسالتها وحرصها على الوصول للحقيقة أينما كانت وبكل الوسائل والطرق المشروعة وتيسيرًا على المواطنين.

وحددت النيابة خطوات إرسال الشكوى إلى الرقم الهاتفي (01111755959)، فيما دشنت صفحة على موقع "إنستجرام".