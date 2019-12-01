خلال 24 ساعة.. ضبط 1000 قضية تموينية متنوعة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط (1016) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" أبرزها ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة قنا (بمحافظة قنا) لحيازته (1,500) طن "لحوم مجمدة "معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدونة عليها ووجود تغير في

خواصها الطبيعية لبيعها كمصنعات لحوم بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

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كما تم ضبط مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة زفتى (بمحافظة الغربية) لحيازته (15360) ألف عبوة "عصائر- حلوى جافة" من مرتجعات الأسواق غير صالحة للإستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "عفن ظاهري" وإدخالها فى مستلزمات الإنتاج وإعادة تعبئتها لطرحها للبيع بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وضبط المدير المسئول عن محطة وقود لتموين السيارات كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس (بمحافظة القاهرة) لتجميعه (45000) لتر "بنزين 92"، (20000) لتر "سولار"، (15000) لتر "بنزين 95" لبيعهم بأزيد من السعر الرسمى فى السوق السوداء مستفيداً من فارق الأسعار بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة قُدر الكميات بإجمالي مبالغ (615500) جنيه تقريباً.

فيما نجحت شرطة التموين من ضبط المدير المسئول عن إدارة مستودع بوتاجاز بدائرة مركز شرطة أبوتشت (بمحافظة قنا) لتجميعه عدد (170) لتر "أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم والتي تُقدر بإجمالى مبالغ (11050) جنيه تقريباً للإتجار بها في السوق السوداء بدون وجه حق لتحقيق أرباح غير مشروعة والاستيلاء على أموال الدعم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.