مصر | أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدر أمني رفيع المستوي بالإدارة العامة لمباحث الأداب، بأنه حتى اللحظة لم يتم القبض علي زوج الراقصة جوهرة لكنه مطلوب، وذلك انتشار فيديو إباحي للراقصة وزوجها على مواقع التواصل الإجتماعي.

حيث أثارت الراقصة الروسية "جوهرة" حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل، بعد تسريب مقاطع وصور فاضحة لها مع أحد الأشخاص ويدعى "خالد أحمد" والذي أعلن مؤخرًا زواجه منها.

وقال خالد أحمد، الشخص الذي ظهر مع جوهرة في الفيديوهات، إنه متزوج منها منذ فترة، ولم يقم بفعل مشين، وأن الفيديوهات والصور التي تم تداولها ما هي إلا صورا وفيديوهات للذكرى.

وأكد أن تسريب الصور جاء بعد أن تم سرقة هاتفه من قبل أصدقائه، قائلا: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيشير الفيديو، أنا مستقبلي اتدمر وأمي بتموت بسبب الموضوع ده".

