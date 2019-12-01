مصر | فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الخليج 365": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الخليج 365": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وتابع "عبد السلام" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه في حالة إثبات أن الزوج أو الراقصة من قام بنشر تلك الصور والفيديوهات، فإنهما سيتحملان المسؤولية الجنائية، وسيتم توجيه لهما تهمة إذاعة وتسريب محتوى جنسي يؤدي للإخلال بالآداب العامة ويخدش الحياء ويحرض على الفسق والفجور، وتصل عقوبتها لـ3 سنوات وفقًا لقانون مكافحة الدعارة والعقوبات. وتابع "عبد السلام" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه في حالة إثبات أن الزوج أو الراقصة من قام بنشر تلك الصور والفيديوهات، فإنهما سيتحملان المسؤولية الجنائية، وسيتم توجيه لهما تهمة إذاعة وتسريب محتوى جنسي يؤدي للإخلال بالآداب العامة ويخدش الحياء ويحرض على الفسق والفجور، وتصل عقوبتها لـ3 سنوات وفقًا لقانون مكافحة الدعارة والعقوبات. وأضاف المحامي، أنه في حالة سرقة الهاتف وتسريب تلك الفيديوهات والصور حسب ما قاله زوج الراقصة "جوهرة"، يتم الرجوع لمباحث الإدارة العامة للإنترنت حيث تقوم بمتابعة الحسابات والهاتف لمعرفة مرتكبي الواقعة، وتصل عقوبتها لـ5 سنوات سجن لأنها تعد جريمة معلوماتية، أما عقوبة جريمة انتهاك للحياة الشخصية الخاصة تصل لـ3 سنوات، وهناك جريمة نشر محتوى جنسي مخالف للحياة العامة يحرض على الفسق والفجور تصل أيضًا لـ 3 سنوات.

قال عمر عبد السلام المحامي بالنقض، إن الحرية الشخصية حق طبيعي مصون لا يمس لكل مواطن، وليس هناك قانون يمنع عدم توثيق لحظات العلاقة الجنسية الشرعية بين زوجين، ولكن هناك قانون يمنع نشر تلك الذكريات الإباحية حسب ما قاله زوج الراقصة "جوهرة"، لأنها تعتبر خدش حياء المواطنين وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأثارت الراقصة الروسية" جوهرة" حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت تصدرت مؤشرات البحث بعد تسريب مقاطع وصور فاضحة لها مع أحد الأشخاص ويدعى " خالد أحمد" والذي أعلن مؤخرًا زواجه منها.



وقال خالد أحمد، الشخص الذي ظهر مع جوهرة في الفيديوهات إنه متزوج منها منذ فترة، في وقت سابق عبر حسابه على إنستجرام أنه لم يقم بفعل مشين، وأن الفيديوهات والصور التي تم تداولها ما هي إلا صورا وفيديوهات للذكرى.



وأكد أن تسريب الصور جاء بعد أن تم سرقة هاتفه من قبل أصدقائه، قائلا: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيشير الفيديو، أنا مستقبلي اتدمر وأمي بتموت بسبب الموضوع ده".

