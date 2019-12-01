مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": رد هيئة محكمة علاء وجمال مبارك.. وعامل يحرق زوجته لعدم إنجابها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": رد هيئة محكمة علاء وجمال مبارك.. وعامل يحرق زوجته لعدم إنجابها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الأحد، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

عاجل من المحكمة بشأن علاء وجمال مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة"

قضت الدائرة "ب" المدنية والتجارية بمحكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلا المقام من دائرة محاكمة المتهمين في قضية التلاعب بالبورصة على قرار الدائرة 107 مدني بمحكمة استئناف القاهرة بقبول طلب الرد ضد هيئة المحكمة التي تنظر محاكمة جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس الأسبق، و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بالتلاعب في البورصة ورفض طلب وقف التنفيذ. وللتفاصيل اضغط هنا

عاجل.. إدراج جماعة أنصار بيت المقدس على قوائم الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم الأحد الأول من ديسمبر، قرار إدراج جماعة أنصار بيت المقدس في القضية رقم ١ لسنة ٢٠١٩ كيانات إرهابية على قوائم الإرهاب. وللتفاصيل اضغط هنا

بـ4 كيلو فضة.. ضبط عاملين سرقا صاحب محل مشغولات بالنزهة

تبلغ لقسم شرطة النزهة من "ج ع ت" البالغ من العمر 40 صاحب محل للمشغولات الفضية المقيم دائرة قسم شرطة مصر الجديدة باكتشافه سرقة كمية من المشغولات الفضية عبارة عن (163 خاتم حريمي، 81 خاتم رجالي بفص، 80 عليقه، 50 خلق حريمي، 25 دبله، 10 ميداليات، 35 سلسلة حريمي، 18 خلخال حريمي) بإجمالي وزن 4 كيلو جرام تقدر قيمتهم بمبلغ 100.000 جنيه من داخل المحل ملكة ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة بالانتقال وإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ المحل. وللتفاصيل اضغط هنا

لهذه الأسباب.. دفاع متهمين بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية" يطلب البراءة

استمعت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، لمرافعة دفاع المُتهمين باسم جاد ومعتز مصطفى، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية". وللتفاصيل اضغط هنا

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قرار مهم من المحكمة بشأن دعوى "بطلان الانتخابات التكميلية للزمالك"

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة، من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، والتي طالب وزارة الشباب والرياضة بإصدار قرار ببطلان الانتخابات التكميلية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية والتي أجريت في سبتمبر الماضي. وللتفاصيل اضغط هنا

إحالة دعوى ضد "مارك" لحذف صفحات الإخوان الإرهابية لـ"المفوضين"

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم، إحالة الدعوى القضائية المقامة ضد مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لموقع فيسبوك، والتي تطالب بحذف جميع الفيديوهات والصفحات والمنشورات الممولة من جماعة الإخوان "لإرهابية وتنظيمها الدولي، وكذلك إلغاء جميع القرارات الصادرة بحذف الصفحات والمنشورات ضد للدولة المصرية ومؤسساتها للمفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. وللتفاصيل اضغط هنا

"أرادت إنهاء علاقتهما الجنسية فحرقها".. استمرار حبس قاتل عشيقته بالهرم

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس المتهم ويدعى "محمد" في عقده الرابع من العمر بعد قتله لعشيقته وتدعى "ف.م" لرغبتها في إنهاء علاقة جنسية بينهما استمرت لمدة عام، بمنطقة الهرم وأنه قام بإضرام النيران في الشقة لبيان عدم وجود شبهة جنائية. وللتفاصيل اضغط هنا

"لم تنجب زوجته فحرقها حية".. استمرار حبس عامل بروض الفرج

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، تجديد حبس عامل، قتل زوجته وأشعل النار فيها، لعدم إنجابها، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات. وللتفاصيل اضغط هنا