أخبار مصر | بحضور وزراء.. 'دار الهلال' تستضيف الجلسة التحضيرية الثالثة لمؤتمر 'الشأن العام' (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور وزراء.. 'دار الهلال' تستضيف الجلسة التحضيرية الثالثة لمؤتمر 'الشأن العام' (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضافت اليوم، مجلة المصور التابعة لمؤسسة دار الهلال الصحفية، الجلسة التحضيرية الثالثة للحوار الوطني لمؤتمر الشأن العام، والذي تعد وزارة الأوقاف لعقده، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعنوان "الشباب والسوشيال ميديا وقضايا الشأن العام".

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وأدارها الكاتب الصحفي كرم جبر، بحضور شكري الجندي وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب.

كما شارك بالجلسة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والكاتب الصحفي عبدالله حسن وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، والكاتب الصحفي محمود علم الدين، وأيمن عدلي عضو مجلس نقابة الإعلاميين تحت التأسيس.

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وناقشت الجلسة دور النخبة والمثقفين في توعية الشباب بقضايا الشأن العام، ودور الشباب في مناقشة قضايا الوطن وتأثير السوشيال ميديا فى توجيه الرأي العام ورؤية الشباب لقضايا الشأن العام.

وشارك فيها مجموعة كبيرة من شباب الأكاديمية الوطنية للتدريب، ورؤساء وأعضاء اتحادات طلاب الجامعات، ورؤساء الأحزاب، وأعضاء التنسيقية المصرية لشباب الأحزاب، وشباب الوزارات، بجانب نخبة من كبار المفكرين، والكُتاب، ورؤساء الجامعات، وعمداء الكليات.

وافتُتحت الجلسة بحوار من الشباب المشارك، والذي أبدى رأيه في المنظومة الاجتماعية والسياسية في مصر، ورأيهم في مفهوم الشأن العام.