أخبار مصر | وزير الأوقاف: 60 إلى 80% من قيادات الوزارة من الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف: 60 إلى 80% من قيادات الوزارة من الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الصالونات الثقافية كان لها دور ضخم في التثقيف في وقت من تاريخ مصر سابقًا، مؤكدًا ضرورة أن تعود، ليجد الشباب ثقافة النور والبعد عن ثقافة الظلام.

وأضاف خلال ثالث جلسات الحوار المجتمعي حول مؤتمر "الشأن العام"، بمؤسسة دار الهلال، أن من 60 لـ80% من قيادات الوزارة من الشباب، والهيئة الوطنية للتدريب تقوم بمجهود ضخم لتخريجهم، وذلك جهد وطني، لافتًا إلى أن الوزارة تعهدت بإعداد دورات لتخريج شباب قادر على القيادة، مطالبًا الوزارات والمؤسسات العامة باتخاذ نفس النهج.

وتابع: "لم تشهد حركة التجديد الديني في مصر، حركة جادة منذ نحو عشرة قرون، ولكن الدعم السياسي واهتمام الرئيس السيسي وبثقافته الرصينة بالخطاب الديني، أدت لدفعة غير مسبوقة لعشرة قرون، لم تنتشر بعد انتشارًا كافي، ولكن أصبح لدينا نسق في طريقة التفكير، والتدريب، وفي مادة علمية".

وحذر وزير الأوقاف من استعانة جميع قيادات الجماعات الإرهابية المتطرفة بالشباب المهمشين من الطبقات الفقيرة، لتفجير أنفسهم بالأحزمة الناسفة، للوصول إلى الحور العين في الجنة، بينما تسعى هذه القيادات للحصول على جنسيات الدول الغربية التي يكفرونها لهم ولأبنائهم، مطالبًا بالعمل على إبراز الخطاب العقلي والمنطقي لدى هؤلاء الشباب، ليعملوا عقلهم في هذه الفكرة: "فلماذا لا يفجر هؤلاء القيادات أنفسهم أو أبنائهم للوصول إلى الجنة بدلا من تحريض الغير".

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وتستضيف اليوم، مجلة المصور التابعة لمؤسسة دار الهلال الصحفية، الجلسة التحضيرية الثالثة للحوار الوطني لمؤتمر الشأن العام، والذي تعد وزارة الأوقاف لعقده، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعنوان "الشباب والسوشيال ميديا وقضايا الشأن العام".

يأتي ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ويديرها الكاتب الصحفي كرم جبر، وتناقش الجلسة دور النخبة والمثقفين في توعية الشباب بقضايا الشأن العام، ودور الشباب في مناقشة قضايا الوطن وتأثير السوشيال ميديا فى توجيه الرأي العام ورؤية الشباب لقضايا الشأن العام.

ويشارك فيها مجموعة كبيرة من شباب الأكاديمية الوطنية للتدريب، ورؤساء وأعضاء اتحادات طلاب الجامعات، ورؤساء الأحزاب، وشباب الوزارات، بجانب نخبة من كبار المفكرين، والكُتاب، ورؤساء الجامعات، وعمداء الكليات.