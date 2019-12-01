أخبار مصر | مراقب بالكاميرات ونقطة مطافي.. تعرف على الأسواق الجديدة بحي البساتين البديلة لسوق التونسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مراقب بالكاميرات ونقطة مطافي.. تعرف على الأسواق الجديدة بحي البساتين البديلة لسوق التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، قرارًا بإنشاء سوق التونسي الجديد ليكون بديلًا من الأسواق العشوائية المحيطة بالمجزر الآلي بالبساتين، والذي يمثل خطر كبير على المباني المجاورة والمواطنين عند اندلاع الحرائق بسبب ضيق المساحة، ويأتي ذلك بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات.

وتبرز "الخليج 365" أهم ما يحتويه سوق التونسي الجديد بالبساتين



- منشآت خرسانية وتشطيبات داخلية وخارجية

- موقع بديل لسوق التونسي القديم بسوق بالمنطقة الصناعة بحي البساتين

- يقع السوق على مساحة 50 ألف م2 تقريبًا ويكون قريب من السوق القديم

- يبعد بحوالي 1 كم على الموقع القديم

- يتصل بطريق الاتوستراد

- سيخصص الموقع لنقل 4 أسواق هي سوق الاثاث المستعمل وسوق أسفل كوبري التونسي وسوق التونسي وسوق الموبيليا

- إقامة 5 مباني كمرحلة أولى تنتهي في شهرين

- والمرحلة الثانية تقام على محطة المناولة المجاورة للسوق القديم بعد نقل السوق القديم

لتوفير مساحة أكبر

- وسيقام في المرحلة الثانية مبنى بدورين لبيع الخردة ومواقف للسيارات

- تزويد السوق الجديد بكافة المرافق من دورات مياه وتجديد شبكة مياه صرف صحي وكافتيريات تخدم الباعة والمترددين

- وإقامة نقطة شرطة ونقطة إطفاء كاملة وإدارة للتشغيل والصيانة والأمن

- نشر كاميرات بجميع أرجاء السوق وتوصيلها بنقطة الشرطة

- ورفع كفاءة شارع الجزائر ليكون اتجاهين بعرض 30 متر ليعمل كمحور رئيسي رابط بالاتوستراد