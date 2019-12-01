أخبار مصر | حتى لا ننسى.. ترند "جرائم الإخوان" يتصدر مواقع التواصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حتى لا ننسى.. ترند "جرائم الإخوان" يتصدر مواقع التواصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك وتويتر)، وسم "جرائم الإخوان"، خلال الساعات القليلة الماضية، في مصر والعالم العربي، فلم يقتصر الأمر على المصريين فقط، بإعادة نشر جرايم ضد الدولة المصرية.

وقال هاني محمد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي – تويتر- إن أعظم الجرائم التي لا يمكن أن ينساها هي مذبحة كرداسة، التي وقعت قبل ثورة 30 يونيو والتي نفذها الإخوان المسلمين ضد قوات الأمن المتواجدة داخل قسم كرداسة، التابع لمديرية أمن الجيزة.

فيما أوضحت هند القاضي، أنها تري أن أبشع ما وقع من جماعة الإخوان المحظورة هي مذبحة رفح الأولي، والمتهم فيها "عشماوي" الصادر في حقه حكم إعدام، والتي راح ضحيتها أكثر من 25 مجندا.

فيما تداول البعض الأخر صور لبعض الأفراد الذين ظهروا في مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، حاملي بعض الأسلحة البيضاء لترويع المدنيين، معقبين عليها ببعض الكلمات التي تؤكد أن هذه المشاهد لازالت مطبوعة في عقولهم تحت شعار "حتى لاننسي".."أفضحوهم".."جماعة إرهابية".."مجرمين".

