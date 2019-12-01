أخبار مصر | براتب يصل لـ4500 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براتب يصل لـ4500 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر العديد من فرص العمل بإحدى شركات الأمن الخاصة، بميدان الرماية بالهرم، براتب يصل لـ4500 جنيه.

وتضمنت الوظائف المتاحة، 30 فرد أمن بوابة، براتب 3700 جنيه، بالإضافة إلى 20 مشرف أمن براتب 4500 جنيه.

وحددت الشركة الشروط الواجب توافرها في المتقدم أن يكون حاصل على مؤهل عالي أو مؤهل متوسط، للوظائف السابقة.

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وتطلب الشركة 40 فرد أمن حراسات، براتب 3700، بالإضافة إلى 120 فرد أمن 3500 جنيه، وعدد 5 بودي جارد 4500 جنيه.

وتوفر عدد 5 فرص عمل لطباخين، براتب 3700 جنيه، و3 سائقين برخصة ثانية أو ثالثة براتب 3400 جنيه، ولا تشترط الشركة مؤهل معين حتى وأن لم يحصل على مؤهلات، والسن لا يزيد عن 45 عام ولا يقل عن 20 عام.

ولكل من يرغب في الحصول على وظيفة يتواصل مع المدير المسئول للشركة، 01122206690.

