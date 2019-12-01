رئيس المجر وقرينته وابنته يزورون دير الشايب بالأقصر (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار زار الرئيس المجري يانوش أدير، دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر. وكان في استقباله أسقف ورئيس الدير نيافة الأنبا سلوانس وعدد من رهبانه. Advertisements وتجول الرئيس المجري في كنائس الدير ومعالمه، وتعرف من نيافة الأنبا سلوانس على تاريخه ولا سيما الكنيسة الأثرية التي أنشئت في القرن الرابع الميلادي. ورافق الرئيس المجري خلال الزيارة، قرينته وابنته، وسفير المجر بالقاهرة. كما رافقه نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام. الرئيس المجري يانوش أدير يزور دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر الرئيس المجري يانوش أدير يزور دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر الرئيس المجري يانوش أدير يزور دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر

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