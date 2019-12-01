شكرا لقرائتكم خبر عن أجنبي بشرم الشيخ يجمع ٣٠ كيس قمامة أثناء رحلة غطس له والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الأجنبي ريتشارد ذهب للغوص في أحد المواقع بشرم الشيخ فوجد مخلفات وقمامة على الشاطئ فقرر تاجيل رحلة غطسه وقيامه بتنظيف الشاطئ وجمع القمامة في ٣٠ كيس حفاظا على بيئة شرم الشيخ والشعاب المرجانيه النادرة. وقامت غرفة الغوص والأنشطة البحرية بشرم الشيخ والبحر الاحمر بتوجيه الشكر لذلك الاجنبي لمبادرته لتنظيف الشاطئ ووجهده لنظافة البيئة.

وقالت غرفة الغوص والأنشطة البحرية في شرم الشيخ والبحر الاحمر في بيان لها إن الحافظ على البيئة هي مسؤولية الجميع. وكانت عممت محافظة جنوب سيناء استخدام الأكياس الورقية بدلا من البلاستيكية التي تضر بالبيئة والبدء في منظومة بيئية جديدة لكي تكون شرم الشيخ مدينة خضراء.