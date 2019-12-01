شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الحاكم بتركيا يطلب زيادة ميزانية القصر الرئاسى 11.8% للمرة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا اقتراحا من أجل زيادة فى ميزانية القصر الرئاسى فى أنقرة بنسبة 11.8 فى المائة يما يعادل ما مجموعه 3.15 مليار ليرة (548 مليون دولار) فى عام 2020.

وقالت موقع اهفال نيوز التركية، إن الزيادة فى الميزانية للعام المقبل فى المجمع الرئاسى الذى يضم 1150 غرفة فى العاصمة التركية أنقرة، تأتى فى أعقاب زيادة فى الميزانية من 1.6 مليار ليرة (278 مليون دولار) فى عام 2018 إلى 2.8 مليار ليرة (487 مليون دولار) فى عام 2019.

زادت النفقات الرئاسية منذ تولى رجب طيب أردوغان منصبه فى عام 2014 بنسبة 550 فى المائة على الأقل.

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تم استخدام معظم مخصصات ميزانية تركيا لعام 2019 لتغطية نفقات الرئاسة والأمن والدفاع.

وفقا للتقرير ذاته، شملت نفقات القصر لعام 2018، 1.3 مليون ليرة (226 ألف دولار) لمنتجات التنظيف، و1.5 مليون ليرة (261 ألف دولار) لأدوات التنظيف، و6.1 مليون ليرة (1.06 مليون دولار) لمستلزمات الملابس، و3.8 مليون ليرة ( 661 ألف دولار) للتنجيد و118 ليرة (20500 دولار) للبهارات ومنتجات التوابل.

وقالت جريدة جمهوريت، إن مليونى ليرة أخرى (348 ألف دولار) أنفقت على هدايا من الهواتف المحمولة و867 ألف ليرة (150 ألف دولار) على مشروبات خالية من الكحول و293 ألف ليرة (50900 دولار) على الزهور.