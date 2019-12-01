شكرا لقرائتكم خبر عن اصابة 11 شخصا فى اطلاق نار فى ولاية أريزونا الأميركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 11 شخصا بالرصاص، منهم أثنين فى حالة خطرة، ليل السبت الأحد، في حي سياحي بنيو أورلينز (جنوب) أكبر مدن ولاية أريزونا الأميركية، بحسب ما أفادت به شرطة المدينة-وفقا لقناة الحرة الأمريكية.

وجاء في بيان للشرطة "أفاد ضباط في شرطة نيو أورلينز قرب المكان أنهم سمعوا أصوات إطلاق نار. وعند وصولهم إلى المكان، وجدوا أشخاصا عديدين مصابين بالرصاص". وأضاف البيان أن أيا من عناصر الشرطة لم يصب.

ونقل 10 جرحى إلى مستشفيات مجاورة فيما انتقل جريح بوسائله الخاصة إلى المستشفى. وقالت السلطات إن اثنين من الجرحى "بحالة حرجة".

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ولم يتم حتى الآن توقيف أي مشتبه به لكن الشرطة قالت في تغريدة إنها اعتقلت قرب مكان الواقعة شخصا "يجري التحقيق في احتمال صلته بالحادث".

ووقع إطلاق النار عند مدخل "الحي الفرنسي" الذي يشهد إقبالا كبيرا للسياح في نهاية أسبوع عيد الشكر الذي يشكل مناسبة لمحبي كرة القدم الأميركية للتجمع لمتابعة الدربي الذي يجمع فريقي "غرامبلينغ ستايت يونفيرستي" و"ساوثرن يونيفيرستي".