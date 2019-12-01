شكرا لقرائتكم خبر عن النقض ترفض طعن دائرة الجنايات السابقة على حكم ردها فى "التلاعب بالبورصة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة النقض اليوم، برفض طعن دائرة الجنايات السابقة التى كانت تحاكم علاء وجمال مبارك وباقى المتهمين فى قضية التلاعب بالبورصة، حيث سبق رد الدائرة من قبل إحدى الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة.

يذكر أن محكمة استئناف القاهرة احالت القضية إلى دائرة جنايات اخرى تنظر محاكمة المتهمين فى القضية حاليا بعد رد الدائرة السابقة.

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وطعنت الدائرة السابقة على قرار ردها ونظرت محكمة النقض الطعن وتم رفضه.

وكانت الدائرة 107 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة، المنعقدة بدار القضاء العالى قضت بقبول طلب الرد المقدم من المدعى بالحق المدنى محمد قدرى، ضد هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقى، والتى تنظر محاكمة جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس الأسبق و7 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب فى البورصة".