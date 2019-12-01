مفتى الجمهورية يتقدم بخالص العزاء للبابا تواضروس الثانى والكنيسة المصرية فى ضحايا انهيار حائط الكنيسة الأثرية بالمنيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقدم الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، بخالص العزاء والمواساة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وللكنيسة المصرية فى ضحايا حادث انهيار حائط الكنيسة الأثرية بدير أبو فانا بمركز ملوى بالمنيا مما أدى إلى وفاة 3 مواطنين وإصابة 4 آخرين. وأعرب مفتى الجمهورية عن خالص عزائه للبابا تواضروس الثانى ولأسر ضحايا حادث انهيار سور الكنيسة الأثرية بدير أبو فانا بمركز ملوى بالمنيا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وأشاد مفتى الجمهورية بالروح الوطنية العالية فى ظل قوة أواصر الوحدة الوطنية التى تجمع بين المسلمين وأخوانهم المسيحيين فى وطننا الغالى مصر، متوجها بالدعاء للمولى عز وجل أن تنعم مصرنا الغالية بأمن والأمان والرخاء.

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